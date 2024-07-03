وبحسب الفيديو، يذكر شايع أن وضعه الصحي تحسن، ويشير لتاريخ اليوم 3 / 7 / 2024.في الثامن والعشرين من شباط من العام الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، اعتقال صاحب شركة الدويب المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير (أحمد الشايع) المتهم بجرائم قتل وإرهاب في محافظة البصرة.وذكر الجهاز آنذاك في بيان، أنه "تم إلقاء القبض على أحد أخطر المهرّبين والمطلوبين في العراق المدعو (أحمد عبد الواحد شايع) والصادرة بحقه مذكرات قبض قضائية بأكثر من قضية تمس أمن الدولة وجرائم مختلفة بينها القتل والإرهاب".وأضاف، إن "عملية الاعتقال جرت في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القضائية وتشكيل فريق عمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية في المحافظة، كما وجرت إحالة المتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معه في الجرائم المنسوبة له".بقي شايع خلف القضبان لنحو سنة، حتى ضجّت وسائل الإعلام في شباط المنصرم بخبر هروبه من السجن.وكشفت وزارة الداخلية في (19 شباط 2024)، تفاصيل هروب احمد شايع، من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.وذكرت الوزارة في بيان، أن "المتهم الهارب ليس له أي علاقة بقضية مقتل مدير شركة دايو في محافظة البصرة، حيث كان المدان الهارب محكوم وفق احكام المادة 412 من قانون العقوبات العراقي لمدة سنتان، حيث ان هذا المتهم يعاني من فشل كلوي و كان يعالج في إحدى المستشفيات القريبة من مركز الشرطة الذي كان محتجز به".وأوضحت، أن "عملية تلقيه العلاج كانت بقرار قضائي، إذ استغل هذا الأمر ومن خلال توطئ احد الضباط تمكن من الهرب اثناء خروجه للعلاج، علماً أن الأجهزة الأمنية المختصة ضمن قيادة شرطة محافظة البصرة، شرعت بعمليات بحث وتفتيش عن المتهم والضابط الذي ساعده على الهرب كما شكلت مجلس تحقيقي في هذا الحادث".وأعلنت وزارة الداخلية، في (28 شباط 2024)، إحالة 10 ضباط ومفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي، على خلفية هروب المدان احمد شايع من السجن بأحد مراكز الشرطة في محافظة البصرة.وقالت الوزارة في بيان، انها "قررت إحالة (6) ضباط و (4) مفوضين إلى محكمة قوى الأمن الداخلي وفق احكام المواد (31 و 341 و 271) لإهمالهم الجسيم الذي تسبب في هروب المدان المدعو (احمد شايع)".وتابع "كما وجهت الوزارة عقوبة انضباطية إلى (8) منتسبين في القضية ذاتها والتي حصلت في محافظة البصرة".بعد ذلك البيان بيوم واحد، اعلن الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في (29 شباط 2024)، القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب احمد شايع من السجن في محافظة البصرة.وقال ميري في بيان، ان "استخبارات ومكافحة إرهاب البصرة بالاشتراك مع القوة البحرية، القت القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب المدعو المدان ( احمد شايع) من احد المواقف في محافظة البصرة".وأضاف ان "عملية إلقاء القبض عليهما، جرت في (لنج) داخل المياه الإقليمية العراقية".