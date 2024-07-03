مقتل شاب باطلاق نار غربي البصرة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل شاب بإطلاق نار غربي محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " شابا قتل أمام داره بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في قضاء الزبير".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم معرفة الاسباب حتى الان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.