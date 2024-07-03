مسلحون يسلبون شخصا مليار دينار وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بقيام مسلحين بتسليب شخص مليار دينار عراقي وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع تاهو اقدموا، مساء اليوم، على تسليب شخص مبلغ قدره مليار دينار عراقي بالقرب من مستشفى الراهبات ضمن منطقة الكرادة".

وأضاف المصدر أن "المسلحين هربوا الى جهة مجهولة"، مشيرا الى أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".