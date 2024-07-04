عمليات بغداد تعتقل إرهابيين اثنين ومتهم آخر يتاجر بالأعضاء البشرية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة مشتركة من (الفرقة الثانية، الفرقة الآلية) شرطة اتحادية، بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، من إلقاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب "داعشي" "بعد رصد تحركاته ومكان تواجده في احدى مناطق جنوبي العاصمة".وأضافت القيادة، "وفي سياق متصل تمكنت قوة من الفرقة الالية شرطة اتحادية، من اعتقال ارهابي ثاني ينتمي لعصابات داعش الارهابية المنهزمة بعد استدراجه لكمين محكم نصب له واعتقاله ضمن قاطع المسؤولية، ومتهم اخر يتاجر بالأعضاء البشرية في منطقة الدورة بجانب الكرخ".وتابعت القيادة، "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".