تدمير 37 هدفا.. بيان تركي بشأن القصف الجوي والمدفعي في دهوك

وأفادت الوزارة، في بيان، أن عملية جوية استهدفت مواقعا للتنظيم في مناطق غارا وهاكورك وقنديل وأسوس شمالي العراق، مشيرة الى أن العملية الجوية أسفرت عن تدمير 37 هدفا، تتكون من ملاجئ وكهوف ومستودعات يستخدمها التنظيم.وأمس الأربعاء، أفاد مصدر أمني في دهوك، بأن الجيش التركي شن هجوماً جديداً جوياً ومدفعياً على مواقع حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل متين.يشار الى ان الجيش التركي قد وسع عملياته العسكرية في قضاء العمادية منذ أسبوعين حيث يقوم بشن غارات جوية شبه يومية إضافة إلى قصف مدفعي متكرر.