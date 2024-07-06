القبض على أجانب يخطفون أجانب في بغداد

السومرية نيوز – امني

أعلنت وزارة الداخلية، عن القبض على عصابة اجنبية الجنسية مختصة بخطف الأجانب في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اثر ورود معلومات استخبارية حول تعرض مقيمين أجانب للخطف، تم على الفور تشكيل فريق أمني للتحري بإمرة آمر اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، وبعد جمع المعلومات وتوسيع دائرة البحث، تم إلقاء القبض على أفراد العصابة مكونة من (4) أشخاص في منطقة الشعب ببغداد".

وأضافت ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت من تحرير مخطوفين اثنين من الجنسية الأجنبية كانا في قبضة العصابة"، مشيرة الى انه "تم إحالة المتهمين اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".