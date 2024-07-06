اتلاف أكثر 1258 مخلفا حربيا في بادية النجف

وذكر اعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات قائد شرطة محافظة النجف الأشرف اللواء علاء جابر هاشم بضرورة اتلاف المواد المتفجرة التي تضبطها القوات الامنية خلال الممارسات والواجبات التي تكلف بها ومن هذا المنطلق نفذت مديرية الدفاع المدني شعبة معالجة القنابل غير المنفلقة بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى عملية اتلاف اكثر من ١٢٥٨ مخلف حربي بمختلف الأنواع".وبينت مدير الدفاع المدني انه "تم تنفيذ عملية الاتلاف في بادية النجف وعادت القوة بدون اي حادث يذكر"، وفقا للبيان.