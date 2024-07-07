"الفيتر" في قبضة القوات الأمنية ببغداد

السومرية نيوز – امن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن القبض على إرهابي داعشي يلقب بـ"الفيتر" جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش وتكثيف الجهود الاستخبارية بهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية المنهزمة وتجفيف منابعها، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من ( استخبارات وامن المحمودية، استخبارات قيادة الشرطة الاتحادية) بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد، وبعملية نوعية، من إلقاء القبض على ارهابي (داعشي) والمكنى ( الفيتر) "المسؤول عن مفارز صناعة العجلات المفخخة " في تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ورصد تحركاته ضمن قاطع المسؤولية وبعد تطويق مكانه ونصب كمين محكم له تم اعتقاله في قرية "الاصلاح" ضمن ناحية اليوسفية جنوبي بغداد"، مشيرة الى انه "تم تسليم الارهابي الى الجهات المختصة لينال جزائه العادل وفق القانون".