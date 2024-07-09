بالبصرة وذي قار.. عامل يسقط من اعلى بناية ومشاجرة تنتهي بمقتل امرأة

السومرية نيوز – محليات

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمصرع عامل سقط من اعلى بناية في محافظة البصرة، فيما أشار الى ان مشاجرة عائلية انتهت بمقتل امرأة بذي قار.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "عامل بناء لقي مصرعه اثر سقوطه من بناية بارتفاع 3 طوابق قيد الانشاء في قضاء الزبير غرب البصرة".

وأضاف انه "تم نقل الجثة الى مستشفى الزبير".

وتابع ان "حادث جنائي وقع في محافظة ذي قار، حيث قتلت امرأة في مشاجرة عائلية بناحية العكيكة في المحافظة"، لافتا الى ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا في ملابساته".