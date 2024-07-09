الداخلية تصدر توجيها يخص ارتداء الرتب العسكرية

وقالت الوزارة في وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، انه "يمنع ارتداء الرتبة العسكرية ذات اللون الأصفر لكافة ضباط وزارتنا ومن ضمنهم الضباط حاملي شارة (ركن)".وأضافت، انه "تعتمد الرتبة ذات اللون الأبيض المعدنية والتطريز لجميع الأصناف".