وسط ترقب "التمليك".. عمليات بغداد تهدم 17 منزلا "زراعيًا" غربي بغداد

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه من خلال تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر (الأمانة، البلدية) لتنفيذ واجباتهم المكلفين بها والمتمثلة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية والطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة، نفذت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة أتحادية وكوادر البلدية إزالة (17) دارا سكنيا متجاوزا على الأراضي الزراعية في منطقة "الغزالية".وأضاف انه "في سياق متصل نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة عشر والكوادر البلدية إزالة (50) سياجا خارجيا للدور السكنية ورفع التجاوزات عن الطرق الرئيسية في منطقتي "المحمودية، الرشيد".يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الكثير من المواطنين اليات تنفيذ قرار تمليك الأراضي الزراعية والمتجاوزة على "أراضي الدولة"، في قرار واجه الكثير من العقبات وموانع التنفيذ وسط غموض اليات التمليك وتحديد المناطق المشمولة، فيما قررت الحكومة عدم شمول المنازل والتجاوزات التي تستحدث بعد قرار التمليك.