الشرطة تلاحق شخصا قام بإطلاق النار قرب موكب حسيني في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصا يستقل دراجة نارية شهر سلاحه قرب أحد المواكب الحسينية في شارع النيل وسط الناصرية وقام بإطلاق النار في الهواء".وأضاف المصدر، أن "قوة من الشرطة لاحق المتهم بعد قام برمي السلاح والدراجة على جانب الطريق وفر راجلا باتجاه المنازل القريبة"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية تقوم حاليا بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المتهم وتقديمه للعدالة".