مستشار الأمن القومي يصل إلى أربيل (صور)

السومرية نيوز – أمن



وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس 11 تموز/يوليو 2024، إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

المكتب الإعلامي للأعرجي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "وصل إلى أربيل على رأس وفد أمني رفيع المستوى".



وأضاف البيان، أن "هذه الزيارة جاءت بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني".

