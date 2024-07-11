بحوزته مخدرات وهوية مزورة.. القبض على متحرش في بغداد

وقالت شرطة الكرخ في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنجدت فتاة بكادر سيطرة البوعيثة التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد الكرخ حول تعرضها للتحرش من قبل متهم يستقل عجلة صالون".وأضافت انه "تم على الفور غلق السيطرة وبالتعاون مع استخبارات شرطة بغداد الكرخ تمكن كادر السيطرة من القاء القبض على المتهم واثناء تفتيش عجلته عثر على مواد مخدرة ( كرستال) مع أدوات تعاطي مواد مخدرة كما تم ضبط هوية مزورة".وأشارت الشرطة الى انه "تم اصطحابه مع الفتاة والمضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".