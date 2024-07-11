الاعرجي وبارزاني يبحثان مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، على رأس وفد أمني رفيع إلى أربيل، لبحث التنسيق الأمني وما تمخض عن اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير".وأضاف: "التقى الأعرجي برئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وجرى بحث مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني الذي عقد أمس الأربعاء، برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني".