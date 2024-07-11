بغداد.. اعتقال شخصين انتحلا صفة (عقيد ومقدم) للنصب وتجارة المخدرات

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يواصل تفكيك شبكات انتحال الصفة والرتبة العسكرية، وبناءً على معلومات مؤكدة عن عزم أحد المتاجرين بنقل كمية من الأدوية التي تستخدم كمواد مخدرة من إحدى محافظات إقليم كردستان إلى بغداد".وأضاف، انه "على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت مفارزنا بمتابعة تحركات المتهم على طول الطريق الرابط بين الاقليم وبغداد ونصب كمين له على مشارف العاصمة والقاء القبض عليه متلبساً بحوزته اعداداً كبيرة من بينها (31) عقاراً تستخدم كمواد مخدرة فضلاً عن بدلة عسكرية برتبة (عقيد) يمتلكها المتهم لانتحال صفة ضابط وابعاد الشبهات عنه".وتابع انه "وفي محافظة بغداد اطاحت مفارزنا بمتهم يمارس النصب والاحتيال وايهام المواطنين بالتعيين على ملاكات الدولة منتحلاً صفة ضابط برتبة مقدم في جهازنا"، مشيرا الى انه "تم احالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".