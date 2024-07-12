خلال 27 يوماً.. 285 عملية قصف على العراق

السومرية نيوز – امني

أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT)، ان 285 عملية قصف نفذت على مناطق عراقية خلال 27 يوماً، فيما اشارت الى ان نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية التابعة لدهوك.

وقال مسؤول مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة كامران عثمان في بيان تابعته السومرية نيوز، ان "الجيش التركي قصف إقليم كردستان لـ285 مرة خلال 27 يوماً للفترة من 15 حزيران إلى 11 تموز الجاري معظمها في حدود محافظة دهوك".

واضاف عثمان إن "ذلك تسبب بإخلاء ثماني قرى في قضاء العمادية بشكل كامل"، مشيرا الى ان "هناك 602 قرية معرضة لخطر الإخلاء".

وذكر أن "نحو 182 عائلة نزحت من القرى الحدودية خلال هذه الفترة، معظم أفرادها كانوا على حدود قرية نيسكا، حيث جرى إجلاء جميع السكان، أي 26 عائلة"، مؤكداً أن "القصف تسبب بإحراق 65 ألف دونم من الأراضي الزراعية في المحافظة".