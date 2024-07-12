وزير الداخلية يستبق زيارة العاشر من محرم بإجراءات امنية محكمة ويتفقد المنافذ الحدودية

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لليوم الثاني على التوالي يواصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، جولته الميدانية في المنافذ الحدودية التي ستكون مررا للزائرين القاصدين نحو مرقد سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) لإحياء ذكرى العاشر من شهر محرم الحرام".وأضافت: تفقد الشمري، برفقته محافظ البصرة اسعد العيداني، منفذ الشلامجة وتابع الإجراءات المتخذة لتأمين هذه الزيارة، كما التقى بنظيره الإيراني أحمد وحيدي ضمن هذا المنفذ".وأشارت الوزارة الى ان "الوزيرين عقدا اجتماعاً بحثا خلاله آخر الاستعدادات لتطبيق الخطة الخاصة بتوافد الزائرين، وتفقدا أيضاً آلية العمل، ومكتب الجوازات فيه، وعدد من المرافق".الى ذلك توجه الوزيران إلى ميناء الواصلية البحري واطلعا على سير العمل لاستقبال الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة.وكان الشمري قد أجرى زيارة مشتركة مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي يوم امس لحدود منفذ المنذرية في محافظة ديالى ويقابله منفذ خسروي في الجانب الإيراني، يرافقهما قائد قوات الحدود العراقية وعدد من القادة والضباط والشخصيات من الجانبين".وتأتي هذه الزيارة للإطلاع ميدانياً على الاستعدادات الجارية لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، وكذلك زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وآلية العمل لتسهيل مهمة دخول الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة.إذ أبدى الوزيران جملة من التوصيات التي تسهم في إنجاح العمل المشترك لهاتين المناسبتين بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم.