منتسب بالداخلية ينهي حياته شنقاً في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "منتسباً في وزارة الداخلية/ حماية الشخصيّات والمنشآت في مجلس محافظة بغداد اقدم على الانتحار باسلوب الشنق مستخدماً (حزام) معلق في درج المنزل ضمن منطقة الكفاح في بغداد".واضاف انه "لم تعرف الاسباب التي دفعته الى الانتحار".