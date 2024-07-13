سيدكان العراقية تحت سيطرة القوات التركية

السومرية نيوز – امني

اعلن قائممقام قضاء سيدكان بمحافظة أربيل إحسان جلبي، أن نحو 46% من القضاء يقع تحت سيطرة الجيش التركي منذ عام 2017 بسبب تحركات حزب العمال الكردستاني PKK"، مشيراً إلى أن تركيا دخلت بعمق 30 كيلومتراً داخل أراضي إقليم كردستان.

وكثف الجيش التركي هجماته على المناطق الحدودية مع إقليم كوردستان في الأيام الأخيرة بحجة وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني، حيث تعرضت مناطق سيدكان الحدودية في الليلتين الماضيتين، للقصف عدة مرات بطائرات مسيرة.

وقال جلبي، في تصريح لوسائل إعلامية كردية تابعته السومرية نيوز، إن "الهجمات التركية بقيت على حالها، وأعداد قواتها تزيد أو تنخفض أحياناً من مكان لآخر"، مشيرا الى أن "الجيش التركي أقام حوالي 10 نقاط تفتيش عسكرية في منطقة سيدكان ويقصف الحدود منذ حزيران الماضي".

وذكر ان "هناك 20 قرية على الحدود معرضة للخطر بسبب قربها من نقاط التفتيش العسكرية التركية"، لافتا الى انه أنه "تم إنشاء نقاط تفتيش عسكرية على بعد أقل من كيلومتر واحد فوق بعض القرى".

وبحسب جلبي، فإن" الجيش التركي دخل بعمق 30 كيلومتراً داخل أراضي إقليم كردستان من حدود سيدكان"، موضحاً أنه "يتم قصف أماكن التواجد المشتبه بها لحزب العمال الكردستاني أو الأنفاق التي أنشأها".

وبين ان "حوالي 46% من إجمالي مساحة القضاء البالغة 1617 كيلومتراً، خضعت منذ عام 2017 لسيطرة الجيش التركي".