وفاة عامل باكستاني في محطة لعزل الغاز شمالي البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عاملا يحمل الجنسية الباكستانية تعرض لوفاة داخل محطة عزل الغاز في قضاء المدينة شمالي البصرة".



وأضاف المصدر، أن "النتائج الأولية لأسباب الوفاة تشير الى ألم شديد في منطقة الصدر قبل حدوث الوفاة"، مشيرا الى ان "الأجهزة الأمنية مازالت تحقق في الحادثة".