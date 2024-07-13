اعتقال مجموعة قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاجهزة الامنية المختصة في وزارة الداخلية ومن خلال قوة من شرطة محافظة ذي قار القت القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بهدم السياج الخارجي لمدينة ألعاب الناصرية".وأضافت الوزارة، أن "عملية القبض جاءت وفق مذكرات قبض قضائية، إذ اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة واحالتهم إلى التحقيق للوقوف على الاسباب والدوافع من وراء هذا العمل غير القانوني".