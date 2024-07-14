"الكلمة المزيفة".. ملف يشغل الحس الأمني مع اقتراب زيارة عاشوراء

وقال مدير الإعلام والاتصال الحكومي في محافظة كربلاء توفيق غالب إن "هناك اهتماما كبيرا من قبل الحكومة المحلية خلال الزيارات المليونية، بمحاربة الشائعات"، مشيرا الى "تشكيل فريق مشترك مع هيئة الاتصالات والعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وقيادة شرطة كربلاء، للتصدي لأية شائعة مغرضة تعمل على زعزعة أمن وسلامة مراسم عاشوراء".وأوضح أن "الفريق يرصد كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب نشر أعداد كبيرة من المنتسبين داخل المدينة القديمة وبالقرب من أماكن تجمع الزائرين، علاوة على القيام بحملات توعوية مكثفة بالتعاون مع المواكب الحسينية".من جانبه، يقول مدير قسم الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية العقيد عمار حميد رحيم إن هناك جهودا كبيرة لرصد الشائعات، فضلا عن نشر مفارز القسم في أماكن تواجد الزائرين وتوزيع بوسترات إرشادية في كيفية التعامل مع الشائعة، والتعامل مع الأرقام الساخنة للوزارة التي تعمل على مدار الساعة مجانا، للإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.وأشار الى أن "هناك خلية تعمل على مدار الساعة لرصد الشائعات وتفنيدها وبيان من يقف وراءها، لأن الشائعة لها تأثير كبير يتعدى خطر الهجمات الإرهابية، ومثال ذلك ما حصل خلال العام 2005 في حادثة جسر الأئمة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.