انتحار فتاتين بنفس الأسلوب في منطقتين مختلفتين من بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة تحقق الآن بحادث انتحار فتاة تولد ٢٠٠٨ باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق بسقف غرفتها داخل منزلها ضمن منطقة البلديات شرقي بغداد"، مبينا انه "حسب ادعاء ذويها، فإنها تعاني من اضطرابات نفسية".وفي سياق آخر، أشار المصدر، الى "انتحار فتاة تولد ٢٠٠٥ طالبة مدرسة باسلوب شنق نفسها مستخدمة قطعة قماش (شال) معلق في المروحة السقفية داخل غرفة نومها ضمن منطقة العامرية غربي بغداد".وتابع المصدر، أن "قوات الشرطة مازالت تحقق في كلا الحادثين".