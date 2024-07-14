اعتقال أحد الجناة بعد ارتكابه جريمة قتل في وقت سابق شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد وقوع حادث جنائي بوقت سابق في منطقة (مدينة الصدر) شرقي بغداد، تم تشكيل فريق امني مشترك من اللواء الثامن عشر بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري".وأضاف المصدر، أن "الجهد الاستخباري تعرّف بفترة وجيزة على الجاني من خلال القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة والقبض عليه في منطقة (البلديات) بالتنسيق مع قطعات الفرقة الاولى الماسكة ضمن المنطقة، وضُبِطَ بحوزته (مسدس ، كمية من مادة الكريستال ، ادوات للتعاطي ، مخزن عتاد ، 5 اطلاقات )، وتم إحالة المتهم اصولياً إلى الجهات المختصة".