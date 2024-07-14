انخفض كل شيء وارتفع الانتحار.. حزمة أرقام هامة من الداخلية عن النصف الأول من 2024

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات نفذت قرابة 35 الف امر قبض، وتدمير 131 مضافة و826 عبوة خلال 6 اشهر.اما الجريمة المنظمة فنفذت اكثر من 29 الف امر قبض ، وضبط قرابة 600 غرام من المخدرات و65 موقع تهريب نفط.اما قسم المخدرات، فتمكن من ضبط 1.8 طن من الكرستال والمواد المخدرة الأخرى، واعتقال اكثر من 7705 متهم بالمخدرات، من بينهم 1435 تاجرا، من ضمنهم 147 تاجرا دوليا.وبلغ العدد الكلي للمدانين بحكم الإعدام ٧٢ حكما بحق تجار، و١١٩ حكما بالمؤبد ، فضلا عن ضبط ٧٨١ قطعة سلاح في مجال مكافحة المخدرات.وبين ميري انه "حققنا انخفاضا في النصف الاول من العام الحالي بجريمة السرقة بمعدل ٦٪، والتزوير انخفاض ١٥٪؜ ، الاحتيال انخفاض ١٩٪؜ ، التسليب انخفاض ٢٠٪؜ ، السطو المسلح انخفاض ٤٦٪؜ ، جرائم قتل العمد انخفاض ١٣٪؜ ، الشروع بالقتل انخفاض ٢٪؜ ، الخطف انخفاض ١٢٪؜ ، اما الانتحار فارتفع 6%.وأشار الى تسجيل اكثر من مليون و829 مخالفة مرورية في النصف الأول من هذا العام في عموم المحافظات.