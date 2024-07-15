أحدهم بحوزته 34 جواز سفر مزوّر.. الإطاحة بمتهمين وضبط طائرات درون ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ونقاطها الأمنية (السيطرات) المفاجئة الوقتية المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، القت القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم يحمل 34 جوازا مزورا في مدينة الصدر".وأضافت، إنه "تم أيضا القبض على متهمين آخرين مطلوبين بجرائم (جنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة، حيازة أسلحة غير مرخصة) وضبط 6 مسدسات و5 بنادق مختلفة الأنواع و4 رمانات دخانية، مع طائرتين مسيرتين (درون) غير مرخصة وعدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية وكمية من المواد المخدرة وأجهزة تعاطيها بالإضافة إلى أدوية منتهية الصلاحية في جانبي الكرخ والرصافة".