الأعرجي يصل السليمانية

وذكرت مستشارية الامن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، يصل إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع".وأضافت ان "ذلك جاء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة".