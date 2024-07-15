ضبط مواد متفجرة في منزل غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بضبط مواد متفجرة داخل منزل غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " قوة امنية من خلية الصقور داهمت يوم امس احد المنازل ضمن منطقة خرنابات قاطع ابو غريب واعتقلت اثنين مطلوبين للقضاء واليوم اثناء التحقيق معهما اعترفا بوجود مواد متفجرة داخل المنزل".

وأضاف المصدر أنه "على الفور تم تطويق المنازل واستدعاء خبير المتفجرات الذي تمكن من رفع مواد متفجرة موجودة في عدد من اماكن المنزل دون اصابات تذكر".