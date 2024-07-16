اعتقال 4 باكستانيين بعد اختطافهم مهندسا باكستانيا ومساومة أهله في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حالة خطف يوم الجمعة الماضية لمواطن باكستاني الجنسية يعمل مهندسا لصيانة عجلات نوع BMW"، مبينا ان "الخاطفين تواصلوا مع أهل المخطوف وقد طلبوا مبلغ فدية قدره 4 الاف دولار امريكي".وأضاف المصدر، أن "القوة المكلفة في التحقيق بالقضية قامت بتتبع سير الخاطفين من خلال تفريغ الكاميرات واتضح ان المختطف يتواجد ضمن منطقة التاجي".وتابع المصدر، "تم تشكيل فريق عمل مختص ونشر القوات وتطويق المنطقة وتمكنت القوة من اعتقال 4 اشخاص باكستانيين وتحرير المخطوف وقد وجد مقيدا بسلاسل حديد".