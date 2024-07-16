السومرية نيوز – امني

اصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، توجيهات امنية خاصة بزيارة عاشوراء.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء لمناقشة الاستعدادات الخاصة بزيارة العاشر من شهر محرم الحرام ذكرى استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، بحضور قائد عمليات كربلاء وقائد شرطتها والأجهزة الأمنية والاستخبارية والحشد الشعبي".

واكد الشمري "على أهمية تكثيف الجهود من أجل خدمة الزائرين القاصدين نحو كربلاء الفداء لإحياء هذه الذكرى الخالدة من داخل البلاد وخارجها".

واستمع الى "شرح مفصل عن عمل المحاور الأمنية وانتشارها"، مؤكداً "على الاعتماد على الجهد الاستخباري المكثف وتأمين مدينة كربلاء المقدسة محيطها".

ووجه "بالعمل على توفير الانسيابية العالية في حركة الزائرين والتعاون التام مع أصحاب المواكب الحسينية، مع استمرار حملات التوعية والتثقيف في صفوف الزائرين".