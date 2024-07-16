عليها علامات شنق.. العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار شنق شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية عليها اثار علامات شنق لشخص عليه علامات التحول الجنسي يبلغ من العمر ٢٥- ٣٠ تقريبا ضمن منطقة الشيشان في حي طارق شرق العاصمة بغداد".