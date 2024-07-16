استهداف محيط قاعدة عين الأسد بمسيرتين

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باستهداف محيط قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "محيط قاعدة عين الاسد تعرض للاستهداف، قبل قليل، بمسيرات عدد اثنتين". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.