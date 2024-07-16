اعتقال شاب اعتدى على نائب في النجف

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باعتقال شاب اعتدى على نائب في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شابا قام بالاعتداء على النائب محمد عنوز في المدينة القديمة".