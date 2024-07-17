"ارهبا احياء سكنية".. القبض على مطلوبين في بغداد

السومرية نيوز – امني

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، عن القبض على خمسة مطلوبين قضائياً بينهم متهمين اثنين نفذا جريمة "الدكة العشائرية" على احد الدور السكنية شرقي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الخطط الأمنية المعدة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون ومرتكبي النزاعات العشائرية (ارهاب الاحياء السكنية) والقضاء على ظاهرة السلاح المنفلت، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، ومن خلال اجراء ممارسات امنية وتجوال للدوريات من إلقاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين نفذا جريمة "الدكة العشائرية".

وأضافت ان "ذلك جاء بعد ورود معلومات بوجود حادث اطلاق نار، حيث تم على الفور تشكيل فريق عمل والتوجه للمكان المحدد وتبين وجود نزاع عشائري واطلاق نار وبعد التحقيق وجمع المعلومات الاولية ومراجعة كاميرات المراقبة تم كشف موقع الجناة ومداهمة الموقع واعتقالهما وضبط الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهما ضمن منطقة الشعب بجانب الرصافة".

وأضافت "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".