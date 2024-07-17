واشنطن تعترف باستهداف قاعدة عين الأسد

السومرية نيوز – امني

اعترفت الولايات المتحدة، باستهداف قاعدة عين الأسد بطائرتين مسيرتين.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، ان "قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار تعرضت لاستهداف بواسطة طائرتين مسيرتين".

وأضاف ان "أي أحد من الأفراد داخل القاعدة لم يصب بأذى"، مشيرا الى ان "البيانات الأولية تشير الى اعتراض القوات الأمريكية وقوات التحالف بنجاح طائرتين بدون طيار في القاعدة الجوية بالعراق".

وتابع المسؤول أن "الوضع يتطور وسيتم توفير المزيد من التحديثات من قبل القيادة المركزية الأمريكية".

وقال مصدر في التحالف الدولي إن "طائرتين مسيرتين مفخختين هاجمتا قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، دون أن تتسببا بأضرار في القاعدة".

ويعد هذا الهجوم هو الأول منذ أشهر على القوات الأمريكية في العراق بعد توقف الهجمات إثر هجوم في شباط الماضي بطائرة مسيرة تسبب بمقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، وردا على ذلك نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية على مواقع بالعراق وسوريا.