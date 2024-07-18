اعتقال متهمين اثنين أطلقا النار باتجاه مواطن داخل داره ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات بوجود حادث اطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية في منطقة حي سومر/الشعب شرقي العاصمة، على الفور شرعت قوة مشتركة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، والانتقال للمكان المحدد حيث تبين وجود شخص مصاب داخل داره في منطقة الساق بأطلاق ناري من قبل أحد أصدقائه وعند تفتيش الدار تم ضبط مواد تستخدم لتعاطي المواد المخدرة".وأشارت الى انه "بعد التحري والتحقيق وجمع المعلومات الاولية وتم كشف موقع الجناة واستحصال الموافقات الاصولية والوصول اليهم في منطقة (الامين) والقاء القبض عليهما وتسليمهما الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".