اغلاق صالتين للقمار واعتقال أصحابها في الكرخ

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للشركات والمكاتب والكوفيات، تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة أتحادية بإسناد استخباري من الاجهزة الامنية(مديرية الامن السياحي)، من غلق صالتين تمارس فيهما لعبة القمار".وأشارت الى ان "القاء القبض على ثلاثة متهمين هم أصحاب (القاعات) وضبط المواد والادوات التي تستخدم فيها ضمن قاطع المسؤولية (نادية الفروسية) في جانب الكرخ".وأضافت القيادة انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".