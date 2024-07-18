بغداد.. اعتقال 3 متهمين داخل شقة تستخدم لبيع "الكحول" في البتاوين

افاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باعتقال 3 متهمين داخل شقة تستخدم لبيع "الكحول" في البتاوين ضمن العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية داهمت أحد الشقق ضمن منطقة البتاوين، وتم القبض على ثلاث اشخاص داخلها ضمن العاصمة بغداد".

وأضاف، ان "الشقة تستخدم لبيع وخزن المشروبات الكحولية".

