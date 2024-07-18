اعتقال متهمين اثنين بالقتل "العمد" شرقي بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن اعتقال متهمين اثنين بالقتل "العمد" شرقي العاصمة.

وقال إعلام عمليات بغداد في بيان، "بهدف تعزيز الأمن والإستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة المنظمة بإسناد الوكالات والاجهزة الاستخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهمين اثنين بالقتل "العمد" بعد ورود معلومات تفيد بحادث قتل جنائي ضمن مناطق شرقي العاصمة".

وأضاف البيان "على الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه إلى مكان الحادث وأثناء التحري والتفتيش وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم الوصول إلى الجناة وكشف موقعهم واعتقالهما"، مشيرا الى "ضبط بحوزتهما العجلة والسلاح المستخدم بالجريمة ضمن منطقة "الحسينية" بجانب الرصافة".