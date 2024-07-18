طلبوا 16 ألف دولار فدية.. تحرير مختطف والقبض على خاطفيه غربي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائهم الخطف وبعد استحصال اوامر القبض القضائية وبعملية نوعية، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الامن الوطني، كتيبة الاستطلاع/قيادتنا، الهيئة التحقيقية)، من تحرير مختطف والقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من ثلاثة متهمين (خاطفيه) بعد طلب فدية مالية قدرها (16000 دولار)".وأضافت، انه "جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهم واعتقالهم ضمن قضاء ابي غريب/شارع الصديق غربي العاصمة بغداد"، مشيرة الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".