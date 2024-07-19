مباغتة مع الفجر.. الطائرات العراقية ترسل صاروخًا إلى مفرزة داعشية راجلة في الجبال

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل منهم".وأضافت انه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ونتيجة عمل مهني دقيق ومتابعة فنية استمرت عدة ايام ووفقاً للنهج التعرضي لمطاردة ما تبقى من مفارز داعش الخائبة، وبتنسيق عالي المستوى بين جهاز مكافحة الارهاب وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ أبطال صقور الجو الشجعان بالساعة 500 من هذا اليوم الجمعة ضربة جوية دقيقة ومدمرة ضد مفرزة إرهابية في جبال حمرين على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين.".