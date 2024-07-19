وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "ورد بلاغ إلى القوات الأمنية بوجود طفلة متوفية داخل مستشفى الفرات العام وعلى الفور تم الانتقال مع ضابط التحقيق وتبين قيام والدها بنقلها إلى المستشفى ومن خلال اجراء الكشف الظاهري على جثة المجنى عليها تبين بأنها تعرضت لعدة إصابات في أنحاء الجسم وبعد التحقيق مع والدها اعترف بقيامة بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بواسطة (عصا ماسحة) وبالأيدي وتعليقها وتعذيبها مما أدى إلى وفاتها داخل الدار و نقلها إلى مستشفى الفرات العام لإخفاء معالم الجريمة مخبرا عن وفاة طبيعية".وأوضح، أن "المتهم قام بتعذيب وقتل ابنته لكون والدتها (زوجته الاولى) منفصلة منه بسبب خلافات ومشاكل عائلية سابقة بينهم"، مشيراً إلى انه "تم توقيف و الدها المخبر على ذمة التحقيق".