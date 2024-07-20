انتحار رجل وامرأة وشخص يقتل أبن عمه بحوادث متفرقة في البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الشرطة تلقت بلاغا اليوم، بقيام امرأة بشنق نفسها داخل دارها في قضاء أبي الخصيب جنوبي البصرة".وأضاف المصدر، أن "بلاغا آخر تلقته الشرطة بقيام رجل كبير بشنق نفسه بواسطة (الكوفية) والمروحة السقفية داخل منزله في قضاء ابي الخصيب جنوبي المحافظة".وتابع المصدر، أن "شخصا أقدم على حمل سلاح كلاشنكوف وقتل ابن عمه في منطقة الشرش بقضاء القرنة شمالي المحافظة، بسبب خلافات عائلية، وفق التحقيقات الأولية".وأوضح المصدر، أن "قوى الشرطة فتحت تحقيقات منفصلة بالحوادث الأمنية المذكورة أعلاه للتوصل الى الحقيقة الكاملة".