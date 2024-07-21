الداخلية تحدد موعد فتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة وتعلن الشروط

اكدت في بيان ورد للسومرية نيوز، قرب فتح باب التقديم للدورة (الحادية عشر) لمعهد إعداد مفوضي الشرطة (للذكور فقط) لخريجي الدراسة المتوسطة بواقع (500 طالب) ولجميع المحافظات عدا محافظات إقليم كردستان (للمدنيين) ومحافظات اقليم كردستان (لمنتسبي وزارة الداخلية المستمرين بالخدمة فقط) لمدة (10) عشرة ايام للفترة من (2024/7/23) ولغاية (2024/8/2) ندعو الشباب الواعي الراغبين بالتقديم وفقا للشروط الآتية:1-عراقيا ومن أبوين عراقيين بالولادة.2-حائز على شهادة الدراسة المتوسطة في الاقل.3-لا يقل عمره عن (16) ست عشرة سنة ولا يزيد على (21) احدى وعشرين سنة (من تاريخ تولد 20/7/2003 ولغاية20/7/2008 (للمدنيين)) ويجوز قبول منتسبي قوى الأمن الداخلي بعمر لا يزيد على (23) ثلاث وعشرين سنة (لغاية تاريخ تولد 20/7/2001 (لمنتسبي قوى الأمن الداخلي)).4-ناجحا في الفحص الطبي ومجتازا للاختبارات المقررة.5-ان يكون طوله (160) مئة وستين سنتمترا ومحيط صدره (70) سنتمترا فأكثر.6-حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية غير سياسية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف.7-يقدم الطالب بعد الموافقة على قبوله كفالة مالية في حال فصله من المعهد أو عند أخلاله بأحد الشرطين التاليين استنادا للمواد (13/اولا) من قانون المعهد والمادة (39/خامسا) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011*أتمام الدراسة في المعهد.*الخدمة بعد التخرج لمدة (6) سنوات.8-يلغى قبول الطالب إذا لم يقدم التعهد المنصوص عليه في الفقرة اعلاه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان القبول ما لم يقدم عذرا مشروعا استنادا لأحكام المادة (13/ثانيا) من القانون اعلاه.9-لا يقل معدل التقديم عن (65%) خمسة وستون بالمئة.10-أن يتعهد الطالب المقبول بالعمل في كافة أنحاء جمهورية العراق وكافة مجالات وزارة الداخلية.11-على المتقدمين من ذوي الشهداء تقديم ما يؤيد استشهاد ذويهم (الدرجة الأولى) من مؤسسة الشهداء أو من مديرية الشهداء والجرحى في وزارة الداخلية.12-على المتقدمين من أبناء الضباط المستمرين والضباط المتقاعدين والمنتسبين المستمرين بالخدمة تقديم ما يؤيد كون والده ضابط أو منتسب في (وزارة الداخلية) وتكون معيار المفاضلة بينهم حسب الرتبة لإبائهم وليس على المعدل الدراسي.ثانياً: سوف يتم اعتماد النسب السكانية لكافة المحافظات وفق ما معتمد من قبل وزارة التخطيط – الجهاز المركزي للإحصاء.ثالثا: سيتم توزيع حصص الفئات (ذوي الشهداء– أبناء الضباط ومنتسبي وزارتنا المستمرين بالخدمة والمتقاعدين – الأقليات – ابناء العاملين في كلية الشرطة وتوابعها) حسب القوانين والضوابط والشروط المعمول بها في وزارة الداخلية.رابعا: تكون المفاضلة لمعيار القبول (حسب المعدل الدراسي) الأعلى نزولا والخاصة بكل فئة باستثناء أبناء الضباط والمنتسبين المستمرين بالخدمة حسب القدم العسكري لإبائهم من الضباط والمنتسبين وبالرتبة الحالية.خامسا: يتم اعتماد الاستمارة الكترونية في عملية التقديم عبر الموقع الالكتروني () ويلزم الطالب بملئ الاستمارة الالكترونية بالمعلومات المطلوبة.