بحوزتهم عشبة "الماريجوانا" المخدرة.. القبض على 3 اشخاص في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم القاء القبض على 3 اشخاص بحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن عشبة "الماريجوانا" المخدرة في الاعظمية شمالي بغداد".وأضاف، انه "بعد نصب كمين لهم والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مواد مخدرة عبارة عن عشبة "الماريجوانا" المخدرة بوزن ٤٢ غرام مع اكياس شفافة وورق لف سكائر لغرض توزيعها ضمن شارع الضباط في منطقة الاعظمية".