"كاره" هو الهدف.. ترقب لاندلاع معركة في العراق

السومرية نيوز – امني

كشفت مصادر مطلعة، عن نية القوات التركية بدء معركة جديدة في شمال العراق، مبينة ان جبل "كاره" هو الهدف.

ونقلت الشرق الأوسط عن المصادر قولها ان "تركيا تقوم بتجميع قواتها بالقرب من جبل كاره المطل على قضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، استعداداً للسيطرة عليه بذريعة مكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض".

وتنشط القوات التركية منذ أسابيع في محافظة دهوك؛ إذ قامت بنصب نقاط أمنية في مناطق عدة لملاحقة عناصر حزب العمال، إلى جانب قيامها بقصف بعض البلدات، ما دفع سكانها إلى النزوح إلى مناطق أخرى.

ورغم التحركات العسكرية التركية الواسعة، ما زالت السلطات الاتحادية في بغداد والمحلية في إقليم كردستان تلتزم الصمت حيالها.

فباستثناء إعلان مجلس الأمن الوطني الاتحادي في 10 تموز الحالي، رفضه للتوغّل التركي، ومطالبته أنقرة بمراعاة مبادئ حسن الجوار، لم يصدر عن بغداد أو أربيل أي بيان بشأن العملية الجديدة، الأمر الذي يفسره مراقبون بنوع من قبول في بغداد وعجز في أربيل عن إمكانية وقف التحركات التركية.