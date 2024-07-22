اعتقالات وإغلاق لمراكز أوشام وقاعات لبيع الكحول في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للشركات والمكاتب والمحال التجارية والمخازن والقاعات غير الرسمية، تمكنت قوة من الفرقة الاولى والثانية شرطة بالاشتراك مع مفارز من ( مديرية الامن الاقتصادي، مديرية الجريمة المنظمة، مديرية الامن السياحي)، من غلق شركة ومركز "للأوشام" غير رسمية كما تم ضبط قاعة وسبعة مخازن لبيع المشروبات الكحولية غير اصولية، والقاء القبض على "تسعة" مخالفين من أصحابها".وأضافت القيادة، أن "العمليات جرت ضمن مناطق ( بسماية، شارع ابي نؤاس، حي العدل، المنصور، چكوك) في جانبي الكرخ والرصافة"، مشيرة الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".