بينهم "داعشي".. الإطاحة بعدة متهمين جنوب بغداد

وذكرت القياد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن العمليات الاستباقية والخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لزيارة اربعينية الأمام الحسين (عليه السلام) والمناطق المحاذية لطرق تنقل الزائرين، نفذت تشكيلات فرقة المشاة (السابعة عشر) والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن /قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي شملت مناطق قضاء (المحمودية) والقرى والأرياف والبساتين المحيطة به ومناطق انتشار المواكب الحسينية على طول طريق الزائرين، نتج عنها اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم داعشي القي القبض عليه بعد رصد تواجده في منطقة "الزمبرانية " جنوب بغداد"، مبينة ان "المتهم مطلوب وفق المادة ٤/١ إرهاب".وأشارت الى انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".