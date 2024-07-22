اعتقال "إرهابيين" اثنين وتاجر مخدرات في ثلاث محافظات

وقال الجهاز في بيان، "ادامة لعمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب النوعية في وَأدِ الارهاب والقضاء عليه بشكل تام نفذ ابطالنا سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، اذ شرعت قطعاتنا بالتعاون والتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب السليمانية بتنفيذ واجب القاء قبض لاحد مقاتلي عصابات داعش في محافظة السليمانية".

وأضاف "في محافظة كركوك تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد افراد داعش والذي يشغل منصب ناقل ومقاتل في العصابات الارهابية"، مشيرا الى أنه "ضمن عملياتنا في مكافحة آفة المخدرات تمكن ابطالنا من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ميسان".